"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем

Защитник карагандинского "Шахтера" Андрей Буйволов дал интервью KazFootball.kz, в котором подвел итоги сезона КПЛ-2020, сравнил чемпионаты Казахстана и России, а также рассказал о работе с Константином Горовенко.

– "Шахтер" смог пробиться в еврокубки. Как оцените сезон для команды и себя?

– Если для команды, понятное дело, - отлично. В последние годы "Шахтер" был во второй части турнирной таблицы, в этом сезоне получилось побороться даже за призовые места, практически до конца. В итоге заняли четвертую строчку, и, как я понимаю, это хороший результат. Для себя - вывести команду в еврокубки - это тоже в плюс.

– Вы ранее выступали в России. Можете сравнить уровень футбола в Казахстане и у себя на родине?

– Тяжело сравнивать. Если противопоставить премьер-лиги России и Казахстана, то можно сказать, что отличие очень большое, особенно от российских топ-клубов - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар". Они стоят особняком. Пара-тройка казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ, не на лидирующих позициях, само собой, но такие же клубы играют во второй восьмерке. ФНЛ - самая лучшая лига в мире (смеется). В России дольше добираешься до городов. Казахстан в этом плане гораздо легче.

– В социальных сетях были слухи о том, что вы можете вернуться в Россию. Уже известно, где продолжите карьеру?

– Если честно, впервые слышу об этом. Сезон завершен, мы разъехались по домам. Агент занимается этим вопросом, но пока я открыт для предложений.

– Вас называют одним из лучших игроков чемпионата Казахстана на "втором этаже".

– Мне не 20 лет, поэтому к таким словам отношусь спокойно. Я - центральный защитник, не самый низкий. Если бы я плохо играл головой, тогда находился бы не в центре защиты. Хорошо, что люди отмечают, я только рад этому.

– Вы сыграли за "Шахтер" больше всех в прошедшем сезоне. Результат доверия тренера?

– Про доверие нужно спрашивать у самого тренера. Считаю, что я не давал повода, чтобы оказаться на скамейке запасных.

– Как вам работа с Горовенко?

– Этот сезон Константин Александрович может занести себе в актив. Дебютный сезон и такое высокое место - это хорошая отправная точка в казахстанской премьер-лиге для него. Как мне работалось? Комфортно, я играл под руководством многих тренеров, поэтому привыкаешь к требованиям.

– Как команда переживала смену тренера с Грозного на Горовенко?

– Не то чтобы переживала, но это такой рабочий момент. Не знаю, как молодые, однако такое часто случалось и будет происходить. Отнеслись профессионально, это часть работы и футбола. Старались побыстрее переключиться с требований Грозного на требования Горовенко. Переживать было некогда - у нас шли тренировки каждый день.

– Футболисты - очень суеверные люди. Есть ли в команде какая-нибудь интересная традиция перед матчами?

– Не сказал бы. У нас не очень суеверная команда. Просто выходим, договариваемся, что будем играть один за всех и все за одного, как говорится. Если команда плохо играет, никакой ритуал не поможет, а если играем хорошо, то и без этого будет результат.

– Чем-нибудь удивил Казахстан?

– Особо и не получилось увидеть весь Казахстан, были только пару дней в Караганде, Нур-Султане, Костанае, Шымкенте и долгое время в Алматы. Если говорить в целом, страны СНГ похожи менталитетом, каких-то отличий я не увидел. Если только летом очень жарко, а там где я живу - не так.

– Матчи проводились в единой локации. Что можете сказать об этом?

– Легче в том плане, что летать никуда не надо, спокойно готовишься и играешь в одном городе. Тяжело то, что без семьи. Мы жили в отеле с весны до конца ноября. А так, если учитывать все то, что происходит в этом году, я считаю, что провести чемпионат в одном городе - это самый оптимальный вариант.

– Из-за коронавируса встречи проводились без болельщиков. Сказывается ли это на игре?

– Конечно, сказывается. Мы тренируемся не для того, чтобы просто играть. С болельщиками все совсем по-другому: антураж, футбол - для зрителей. Когда выходишь на поле, не замечаешь ничего вокруг. Приходится приспосабливаться. Самое главное - играть, а не просто тренироваться.

– Кто был лидером в раздевалке в прошедшем сезоне?

– Не сказать, что у нас был заметный лидер. Каждый мог сказать свое мнение, все, что думает. Мы легко находили общий язык. Благодаря каждому игроку заняли четвертое место. Из капитанов - Миша Бакаев, Арсен Хубулов, Давид Юрченко. Кто выходил с капитанской повязкой, те были лидерами в раздевалке.

– По ходу чемпионата "Шахтер" проигрывал два матча подряд. Как настроить себя на позитив в такие моменты?

– Мы профессионалы. Всякое может случиться по ходу сезона. Мы два раза подряд проигрывали, но были игры, когда мы обязаны были побеждать. С тем же "Жетысу", когда два мяча вели и проиграли. Мысль была одна - исправить положение.

– Против какой команды и игрока пришлось тяжелее всего?

– Много игр, где было тяжело. "Кайрат" - чемпион, но один раз их обыграли и сыграли вничью. По два раза уступили "Жетысу" и "Кайсару". Это были самые неудобные соперники для нас. У каждой команды впереди были игроки, лидеры, которые могли решать моменты.

– Вас часто сравнивают с Давидом Луизом. Какие качества у вас схожи с ним?

– Да, меня часто внешне сравнивают с Давидом Луизом и Карлесом Пуйолем (смеется). Отношусь к этому спокойно. Честно говоря, не слежу за качествами, смотрю за своей игрой и стараюсь не уступить в каждом единоборстве как защитник. Самое главное - "ноль" за спиной.