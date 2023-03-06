Камбэк Бауыржана Исламхана в профессиональный футбол получился очень ярким и эффективным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник мгновенно адаптировался в "Ордабасы" и что его должно сейчас мотивировать.

Союз Исламхана с шымкентским клубом оказался неожиданным, но, похоже, для игрока это оказалось оптимальным решением. Бауыржан не стал рассматривать предложение того же "Актобе", и, по словам Андрея Карповича, дело тут вовсе не в деньгах. Вероятно, так игрок проявил уважение к "Кайрату" - да, он не договорился с алматинцами, но переход в стан принципиального соперника стал бы еще одним ударом для болельщиков.

В "Ордабасы" у Бауыржана все совпало - чемпионские амбиции, костяк из игроков сборной и наверняка вполне солидный контракт.

Если в прошлом году в товарищеских матчах за сборную мы увидели только стартовавший процесс набора формы Исламханом после двухлетнего пропуска, то сейчас, пройдя с "Ордабасы" полноценные сборы, Баторик оказался в боевой готовности. Тренер шымкентцев Александр Седнев не скрывал своего удивления относительно игровых кондиций игрока:

- Два года без матчей - это очень сложно для любого игрока, вне зависимости от уровня. Он не мог проводить полноценные занятия с профессиональными командами. Но поразительно, что его тестирование нас удивило. Однако мы его ввели аккуратно и дозированно. Я не могу сказать, что Исламхан сейчас находится в своей оптимальной форме, но он для нас очень важен. Если бы мне не сказали, что этот парень два года не играл, то я бы не поверил.

В первом матче с "Каспием" Исламхан сконцентрировал игровое внимание на себе. Привычные кружева в центре поля, желание связать линии, постоянный поиск креативных решений и мяча - в этом весь его стиль. Реализованный штрафной - еще одна опция, которая всегда была в арсенале игрока.

Примечательно, что мощное возвращение пришлось на матч с командой, которую тренирует один из самых близких по духу тренеров для Бауыржана - Кахабер Цхададзе. Грузинский специалист всегда ценил Баторика и зимой тоже пытался заманить его в "Каспий", но не вышло. Тем не менее даже после поражения Цхададзе вновь не поскупился на комплименты в адрес Бауыржана:

Я могу сказать, что Исламхан всегда был звездой казахстанского футбола и ей остался, несмотря на то, что два года пропустил: видно, что его мастерство решило многое в этой игре.

Дисквалификация на два года, безусловно, сильно ударила по карьере футболиста, он пропустил важнейший этап, но это испытание, возможно, привело Исламхана к перезагрузке и пониманию того, что в футболе нет неуязвимых. К 30 годам Бауыржан по-прежнему воспринимается как самый талантливый игрок поколения, но сколько он реализовал из того, что ему дано? Поэтому сейчас его мотивация может выйти на высочайший уровень. Пора наверстывать упущенное. А ведь, как это ни странно, Исламхан ни разу не был чемпионом Казахстана, и если он сделает это в составе "Ордабасы" (клуба, также никогда не бравшего титул КПЛ) - история получится почти киношной.

Есть незаконченные дела и в сборной Казахстана. Баторик остался в стороне от успеха команды в Лиге наций, и сейчас необходимо проявить игровую мудрость, стать органичным элементом пазла, который собрал Магомед Адиев. И опять же, тренер сборной ценит качества игрока, но не гарантирует ему место в основе:

Мы понимаем, что Исламхан добавит нам атакующего потенциала, в этом мы и нуждаемся. Он может в эпизодах делать разницу, мы не можем разбрасываться такими футболистами. Но пока непонятно, выйдет ли он основе в ближайших матчах сборной или на замену.

И это тоже мотивация. Исламхан до дисквалификации ни при одном тренере сборной не выпадал из основы. Вновь доказать свою состоятельность в правильной конкуренции и понять, что сейчас в команде работают абсолютно все - это очень важно и интригует перед стартовыми матчами отбора на Евро-2024.