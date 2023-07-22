"Ордабасы" вырвал победу на последних минутах и оторвался от "Астаны"

Шымкентский "Ордабасы" вновь вышел в лидеры КПЛ-2023, а также воспользовался возможностью увеличить отрыв от конкурентов. В 16-м туре чемпионата команда обыграла "Кызыл-Жар" у себя дома, сообщают Vesti.kz.
Центральный матч тура завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Максима Чиканчи (24') хозяева ответили очередным взятием ворот в исполнении Асхата Тагыбергена (59') и точным ударом Еркебулана Тунгышбаева (90+2'). Стоит отметить, что 84-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Юрия Бушмана.
В активе шымкентцев 42 набранных балла. Команда вновь оказалась на первом месте и смогла увеличить отрыв от "Астаны", потерявшей очки сегодня. "Ордабасы" не проигрывает в чемпионате с начала апреля. Что касается их соперников из Петропавловска, то они с 25-ю очками занимают пятую строчку.
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