"Астана" неожиданно оступилась дома и потеряла очки в КПЛ

"Астана" сыграла вничью в матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Атырау". За 90 минут встречи команды так и не сумели распечатать ворота друг друга, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 0:0. Теперь на счету команды Григория Бабаяна 39 очков - клуб по-прежнему занимает второе место в таблице. "Атырау", занимающий седьмое место, имеет в своем активе 23 балла.
Отметим, что уже во вторник, 25 июля, "Астана" проведет выездной матч с загребским "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ввиду этого тренерский штаб сине-желтых произвел ротацию в игре с "Атырау".
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