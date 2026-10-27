"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнёт своё выступление в турнире с первого квалификационного раунда, передают Vesti.kz.
По данным Football Meets Data, клубный коэффициент "Ордабасы" составляет 4,500. Этого недостаточно для попадания в корзину сеяных команд первого квалификационного раунда.
Среди потенциальных соперников "Ордабасы" значатся следующие клубы:
Официальная жеребьёвка стартовых этапов Лиги чемпионов запланирована на июнь 2027 года.
Напомним, "Ордабасы" досрочно завоевал титул чемпиона казахстанской премьер-лиги сезона-2026.
Шымкентский клуб стал чемпионом Казахстана во второй раз в истории — первый титул "Ордабасы" завоевал в 2023 году.