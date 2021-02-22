Пресс-служба "Ордабасы" выступила с разъяснениями по ситуации с южноафриканским футболистом Маем Махлангу и экс-игроком юношеской и молодежной сборных Бельгии Зиги Бадибангой, которые отсутствуют в расположении шымкентской команды.

"Сразу хотелось бы отметить, что у южноафриканского полузащитника "Ордабасы" Мая Махлангу действует еще один год контракта с клубом. Но сейчас Турция в связи с пандемией не впускает на свою территорию граждан некоторых стран, к сожалению, в этот список входит ЮАР. В связи с этим Махлангу на данный момент не может присоединиться к шымкентской команде. Руководство клуба, а также представители игрока делают все возможное, чтобы футболист в кратчайшие сроки прибыл в его расположение.

Бадибанги в этом сезоне не будет в "Ордабасы". Контракт с ним истек по окончании прошлого сезона. Руководство и тренерский штаб клуба приняли решение нe продлевать контракт с бельгийским полузащитником. В новом сезоне на этой позиции планируется задействовать футболиста с казахстанским паспортом", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что "Ордабасы" финишировал на пятом месте в КПЛ-2020. В межсезонье новым главным тренером команды стал Александр Седнев из Беларуси.