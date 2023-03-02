"Ордабасы" представил крутого новичка из Бразилии перед стартом КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" официально объявил о трансфере бразильского защитника Ауро Жуниора, сообщают Vesti.kz.

Последним его клубом был "Сантос" из бразильской Серии А.

"Официально: Бразильский защитник Ауро Жуниор стал игроком "Ордабасы".

Ауро Альваро да Круз Жуниор имеет богатый опыт выступления на высоком уровне. В его карьере были такие клубы, как бразильские "Сантос", "Сан-Паулу", "Америка Минейро" и канадский "Торонто". Добро пожаловать, Ауро", - говорится в сообщении клуба.

Читайте Vesti.kz в @vestisport @vestikzsport А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport