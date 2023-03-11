"Ордабасы" отпустил лидера сборной Казахстана в "Астану". Подробности трансфера

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил об уходе Эльхана Астанова. Один из ведущих полузащитников сборной Казахстана продолжит карьеру в "Астане".

"Ранее я уже сообщал о том, что мы вели переговоры с "Астаной" по Астанову, позже возникла пауза, но мы никогда не закрывали перед Эльханом двери, поскольку он нам сильно помог в прошлом сезоне, в тяжелый момент. Коммуникацию с "Астаной" мы также сохраняли.

Сейчас наступил момент, когда мы окончательно договорились с "Астаной". Эльхан принял решение продолжить карьеру в столичном клубе. Это нормально, он как спортсмен хочет развиваться и что называется выйти из зоны комфорта.

Мы благодарны ему за его отношению к "Ордабасы" и в частности к болельщикам, команде, тренерскому штабу. Думаю, он один из самых ярких и многообещающих воспитанников клуба в современной истории. Мы желаем ему удачи.

Кроме того, хочу добавить, что между "Ордабасы" и "Астаной" есть договоренность: в случае продажи Эльхана в зарубежный клуб, определенный процент от суммы сделки поступит в наш клуб", - отметил Абдубаитов.

Напомним, что Астанов в прошлом сезоне был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 600 тысяч евро.