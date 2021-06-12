"Ордабасы" остался без денег. Клуб откажется от легионеров

Шымкентский "Ордабасы" столкнулся с финансовыми проблемами, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

По информации источника, в клубе уже закончился бюджет, выделенный на текущий сезон.

"Если команда в ближайших матчах не наберет максимальное количество очков, то может остаться без денег до конца года. Таковым было условие властей города. Отсутствие денег вынудит руководство клуба отказаться от услуг некоторых дорогостоящих легионеров", - пишет источник.

"Ордабасы", набрав 18 очков после 13 матчей, занимает девятое место в турнирной таблице КПЛ.

Сегодня, 12 июня, шымкентцы сыграют в Уральске против местного "Акжайыка". Прямая трансляция доступна здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!