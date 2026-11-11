"Ордабасы" официально подписал топ-вингера европейской сборной

Шымкентский "Ордабасы" объявил о переходе вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, заключив с 28-летним футболистом двухлетний контракт, передают Vesti.kz.

Гуцуляк продолжит карьеру в Казахстане

О подписании соглашения с игроком сборной Украины сообщила пресс-служба шымкентского клуба.

Гуцуляк — воспитанник футбольной школы "Карпат". На протяжении профессиональной карьеры он выступал за украинские команды "Карпаты", "Десна", "Днепр-1" и "Полесье". Также в 2016 году вингер находился в системе испанского "Вильярреала".

Последним клубом украинца перед переездом в Казахстан стало житомирское "Полесье", за которое он играл с лета 2024 года.

Статистика Гуцуляка и достижения "Ордабасы"

В украинской премьер-лиге Гуцуляк провёл 226 матчей, забил 52 гола и отдал 32 результативные передачи. Всего на профессиональном уровне вингер сыграл 280 встреч, отметившись 56 забитыми мячами и 36 ассистами.

За сборную Украины футболист дебютировал в 2024 году. С тех пор он провёл 16 матчей и забил шесть голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет три миллиона евро — более 1,5 миллиарда тенге.

В минувшем сезоне "Ордабасы" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Казахстана и национальный Кубок.

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