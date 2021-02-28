"Ордабасы" объявил о возвращении футболиста сборной Казахстана и призера КПЛ-2020

Шымкентский "Ордабасы" объявил о заключении контракта с 27-летним защитником Темирланом Ерлановым, сообщает пресс-служба клуба.

Ерланов уже выступал за "Ордабасы" с 2016 по 2019 годы, когда во всех турнирах отыграл 80 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Его последним клубом был костанайский "Тобол", с которым в прошлом сезоне он стал серебряным призером премьер-лиги. Защитник сыграл 17 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

В последние годы футболист регулярно вызывается в сборную Казахстана, где уже провел девять матчей и забил один мяч.