"Ордабасы" объявил об уходе главного тренера после "золотого дубля"

Футбольный клуб "Ордабасы" и главный тренер Андрей Мартин по взаимному согласию сторон приняли решение не продлевать трудовой контракт, сообщают Vesti.kz.

52-летний молдавский специалист возглавил основную команду шымкентцев в декабре 2024 года. Уже в своём первом сезоне специалист довёл "Ордабасы" до финала Кубка Казахстана.

Однако главным достижением Мартина стал сезон-2026, вошедший в историю клуба. Под его руководством команда впервые завоевала чемпионский титул и Кубок Казахстана в одном сезоне, оформив исторический золотой дубль.

"Ордабасы" выразил благодарность Андрею Мартину за проделанную работу, профессионализм и значительный вклад в успехи команды.

В клубе подчеркнули, что специалист вписал своё имя в историю шымкентского футбола, приведя команду к первому в её истории золотому дублю. Его достижения навсегда останутся частью летописи "Ордабасы".



