"Ордабасы" объявил о переходе победителя чемпионата России

Ивуарийский полузащитник Секу Думбия подписал контракт с "Ордабасы", сообщает пресс-служба клуба.

27-летний легионер ранее выступал за молдавский "Саксан" с которым участвовал в квалификационном раунде Лиги Европы. Также он защищал цвета другого клуба из этой страны - "Заря" Бельцы. С 2016 по 2019 год Думбия играл за белорусский "Слуцк". Затем перешел в российский "Тамбов", с которым стал победителем первенства ФНЛ - 2019. С начала 2021 года Думбия выступал за израильский "Хапоэль" (Хадера). В его европейском активе 106 проведенных игр, один забитый гол и четыре голевых паса.

После четырех туров КПЛ-2022 "Ордабасы" набрал четыре очка и занимает восьмое место. Сегодня, 9 апреля, шымкентцы сыграют на своем поле с "Тоболом".

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