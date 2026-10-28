"Ордабасы" берет топ-легионера из сборной Украины. Он будет разрывать в КПЛ?

Алексей Гуцуляк - первый громкий трансфер предстоящего межсезонья в КПЛ и очередная заявка "Ордабасы" на решение больших задач не только внутри чемпионата, но и в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает об игроке сборной Украины.

Пробы в "Вильярреале" и поздний взлет в Украине

Гуцуляк по современным меркам поздно раскрылся на высоком уровне и по сути его заметный игровой рост начался относительно недавно. Он стартовал в родных "Карпатах" и дебютировал на уровне высшего дивизиона Украины еще в сезоне 2014/15.

Один из самых необычных эпизодов его молодости — испанский этап. В 2016 году Гуцуляк выступал за "Вильярреал C" на правах аренды. Но закрепиться в системе испанского клуба ему не удалось и дальнейшую карьеру он продолжил в Украине.

Долгое время Алексей был достаточно средним игроком даже по меркам своего клуба. Да, играл достаточно, но не выделялся и особых восторгов не вызывал. После перехода в "Десну" Гуцуляк заиграл чуть стабильнее и эффективнее, а трансфер в "Днепр-1" стал одной из поворотных точек в карьере.

В чемпионате Украины за "Днепр-1" он провёл 62 матча и забил 20 голов. Особенно заметным получился сезон-2023/24: девять голов в 25 матчах Премьер-лиги. Кроме того, он помог команде занять второе место в чемпионате, уступив только "Шахтёру". Важная особенность его прогресса — постепенное увеличение результативности. В первом сезоне за "Днепр-1" он забил четыре мяча в чемпионате, во втором — семь, а в третьем — девять.

Летом 2024 года Гуцуляк присоединился к житомирскому "Полесью". Именно этот клуб стал площадкой для его самого заметного индивидуального прогресса.

В сезоне-2024/25 вингер забил 11 голов в чемпионате Украины. Его вклад помог "Полесью" завоевать бронзовые медали. В сезоне-2025/26 Гуцуляк продолжил играть важную роль в атаке, в чемпионате он провёл 25 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Лучший бомбардир сборной Украины и печальная статистика в еврокубках

Несмотря на ранний дебют в клубном футболе, в главную сборную Украины Гуцуляк попал значительно позже. Его международная карьера на взрослом уровне началась 21 марта 2024 года в матче против Боснии и Герцеговины в стыковом раунде отбора на Евро-2024. В 2025 году Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины за календарный год, забив пять мячей.

Примечательно, что первый гол за сборную Гуцуляк забил в важном стыковом матче Лиги наций против Бельгии. В целом в последние два года Алексей регулярно вызывается в национальную команду и является частью обоймы сборной, несмотря на смену тренеров.

Если говорить о еврокубках, тут у полузащитника все не столь позитивно. 22 матча за разные клубы в разных еврокубках турнирах и всего один гол (в ворота "Санта-Коломы" из Андорры). Гуцуляк даст результат в КПЛ, но вытянет ли он в еврокубках?

Нет сомнений, что трансфер Гуцуляка поможет "Ордабасы". Игроков подобного уровня в период пика своей карьеры (сейчас Алексею 28 лет) в нашей лиге давно не было. Тем более, в позиции правого вингера у шымкентского клуба не было определенной опции.

Но в то же время понятно, что "Ордабасы" вкладывает такие деньги в легионеров не ради КПЛ, а ради международного успеха. И тут все сложнее, ведь как мы заметили выше, показатели украинца в еврокубках весьма скромные и разницы там он не делал.

Да, в сборной Украины Гуцуляк выглядит эффективно, но там уровень партнеров гораздо выше и, соответственно, легче себя проявить. А вот готов ли Гуцуляк тащить "Ордабасы" в той же квалификации Лиги чемпионов? Это вопрос открытый.



Кроме того, есть важный нюанс по нынешней форме Гуцуляка. В июне закончился его контракт с "Полесьем", он стал свободным агентом. Судя по информации украинских СМИ, он долгое время вел переговоры с разными клубами, в том числе из Турции, но никто не подписал вингера, предположительно из-за высоких финансовых требований.

Сейчас конец октября, сам Гуцуляк официально не играет с мая этого года.И если не сорвется его переход в "Ордабасы", пауза без игровой практики на профессиональном уровне затянется до марта 2027 года. Почти год без официальных матчей! Это очень серьезный срок, и сколько времени потребуется Гуцуляку, чтобы набрать оптимальную форму, даже сложно предположить.