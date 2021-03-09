Опытный казахстанский вратарь объявил о переходе в "Кызыл-Жар"

Последние два года он был капитаном в другом клубе КПЛ.

Алмат Бекбаев. Фото: instagram.com/almat_bekbayev
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:36

Казахстанский вратарь Алмат Бекбаев стал игроком ФК "Кызыл-Жар СК". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. 

Последние два года голкипер провел в талдыкорганском "Жетысу", где был капитаном команды. В межсезонье он также мог перейти в "Туран", который является новичком КПЛ.

"Всем привет! Рад присоединиться к "Кызыл-Жар СК". После долгих месяцев ожидания очень счастлив вернуться к своей любимой работе. Хотел бы сказать спасибо за доверие руководству "Кызыл-Жар СК". В будущем постараюсь сделать максимум своих возможностей, чтобы добиться желаемого результата!" - написал Бекбаев.

Метки:
КПЛ-2021 Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:36
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