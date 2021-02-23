Определился последний соперник "Астаны" на сборах в Турции

Затем команда вернется в Казахстан.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 17:46

ФК "Астана" проведет свой последний матч на учебно-тренировочных сборах в Анталии (Турция) 25 февраля, сообщается на сайте клуба. После этого команда вернется в Нур-Султан, где продолжит подготовку к Суперкубку Казахстана.

​Соперником подопечных Андрея Тихонова выступит клуб СКА из Ростова-на-Дону. Клуб в своем активе имеет "серебро" чемпионата СССР и победу в Кубке СССР.

В последнее время клуб выступает в ПФЛ России, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата. ​Главным тренером является экс-форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов.

Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 17:46
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