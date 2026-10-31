Определились призёры и неудачники КПЛ-2026

В КПЛ-2026 сыграны восемь матчей заключительного, 30-го тура, по итогам которого определилась итоговая таблица чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Чемпионом страны за тур до финиша стал шымкентский "Ордабасы", который в заключительном туре уступил павлодарскому "Иртышу" (2:0).

"Кайрат" завоевал серебряные медали и в последнем туре сыграл в Алматы вничью с "Алтаем" (1:1).

Бронза у "Астаны", которая по дополнительным показателям обошла "Окжетпес". У столичных и кокшетаусцев по 54 балла. В заключительном туре "Астана" в большинстве упустила победу над "Жетысу" - 2:2, а "Окжетпес" разгромил в гостях "Елимай".

"Жетысу" наряду с "Кайсаром" стал неудачником КПЛ-2026. Талдыкорганцы набрали 27 очков и заняли предпоследнее, 15-е место, а "Кайсар" уступил на выезде столичному "Женису" (2:1) и стал 16-м.

При этом кызылординцы 7 ноября сыграют с "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана.