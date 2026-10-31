КПЛ
Вчера 20:46

Определились призёры и неудачники КПЛ-2026

©ФК "Жетысу"

В КПЛ-2026 сыграны восемь матчей заключительного, 30-го тура, по итогам которого определилась итоговая таблица чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Чемпионом страны за тур до финиша стал шымкентский "Ордабасы", который в заключительном туре уступил павлодарскому "Иртышу" (2:0).

"Кайрат" завоевал серебряные медали и в последнем туре сыграл в Алматы вничью с "Алтаем" (1:1).

Бронза у "Астаны", которая по дополнительным показателям обошла "Окжетпес". У столичных и кокшетаусцев по 54 балла. В заключительном туре "Астана" в большинстве упустила победу над "Жетысу" - 2:2, а "Окжетпес" разгромил в гостях "Елимай".

"Жетысу" наряду с "Кайсаром" стал неудачником КПЛ-2026. Талдыкорганцы набрали 27 очков и заняли предпоследнее, 15-е место, а "Кайсар" уступил на выезде столичному "Женису" (2:1) и стал 16-м.

При этом кызылординцы 7 ноября сыграют с "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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