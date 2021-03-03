"Они просто не понимают футбол". Барсегян - о матче с "Шахтером", критике "Астаны" и конкуренции с Муртазаевым

Столичный клуб сделал шаг к победе в первом турнире сезона.

Тигран Барсегян. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:21

Полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян удачно начал новый сезон, забив важный гол в ворота "Шахтера" в полуфинале Суперкубка страны. В интервью Vesti.kz игрок рассказал о новичках команды, амбициях клуба и возможной конкуренции с Романом Муртазаевым. 

- Тигран, исходя из развития событий в матче, казалось, что "Астана" сыграла именно так, как хотела? 

- Мы знали, что у "Шахтера" новый тренер, смотрели их игры, анализировали, и я не скажу, что они простой соперник для нас. Но все прошло по плану, мы ждали своих моментов, реализовали их и сами не пропустили.

- Реагируешь ли ты, когда говорят о том, что "Астана" уже не столь амбициозна, как раньше?  

- Никак не реагирую, я не читаю такое, у меня нет соцсетей, мы идем и выигрываем, а если кто-то говорит, что мы уже не можем стать чемпионами, они просто не понимают футбол. 

- Как ты оцениваешь адаптацию новичков?

- Все хорошо, это отличные игроки, мы укрепили оборону, полузащиту, нападение, я уверен, что все новички помогут нам в этом сезоне. 

- В финале Суперкубка ты хочешь сыграть против "Кайрата" или без разницы?

- Без разницы, я вообще не смотрю на имя соперников, для меня не бывает звезд. 

- Роман Муртазаев вернулся в клуб, можно сказать, что вы сейчас конкуренты на одну позицию?

- Сейчас он чаще действует в нападении, но так или иначе, конкуренция делает нас сильнее. Лично я рад, что Муртазаев снова в "Астане". 

Напомним, что "Астана" обыграла "Шахтер" со счетом 2:0 и вышла в финал Суперкубка Казахстана, где сыграет с победителем пары "Тобол" - "Кайрат". Решающий матч турнира пройдет 6 марта.

Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:21
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