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"Они играли лучше". Рукавина - о матче с "Кайратом", завершении карьеры и Раде Дугаличе

Он считает, что результатом можно быть довольным.

"Они играли лучше". Рукавина - о матче с "Кайратом", завершении карьеры и Раде Дугаличе
Антонио Рукавина. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вице-капитан "Астаны" Антонио Рукавина поделился эмоциями от игры с "Кайратом" - 1:1. В интервью корреспонденту Vesti.kz защитник рассказал о чувствах после пропущенного в концовке мяча, высказал мнение относительно претендентов на звание чемпиона OLIMPBET-чемпионата Казахстана, а также подтвердил желание завершить карьеру после окончания сезона.

- Как Вам результат встречи?

- Когда не проигрываешь в дерби - это всегда хорошо, тем более если учитывать ситуацию в турнирной таблице. По тому, как складывалась игра, результатом можно быть довольным. Конечно, жаль, если забиваешь уже в концовке встречи, а затем пропускаешь в ответ в компенсированное время. Идем дальше, осталось на одну игру меньше, а разница очков осталась такой же, какая она и была. 

- После гола Тиграна Барсегяна было ощущение, что игра уже сделана, что это победа?

- Конечно, если забиваешь в концовке, то уже думаешь, что все закончилось. Но это футбол, играть надо до 90-й минуты и еще столько, сколько судья скажет. Поэтому концентрацию должны сохранять до самого конца. Это ошибки. 

- 12 очков от "Кайрата" говорят о том, что за чемпионство будут бороться лишь "Астана" и "Тобол"?

- Я думаю, что предстоит еще много игр, полсезона. Еще ничего не решено, но мы сейчас находимся в хорошем положении. Далее у нас очень сложная игра в Актау против "Каспия". Вы знаете, как эта команда играет дома, стабильно зарабатывает очки на своем поле. Это будет для нас следующим дерби.

- Матч с "Кайратом" был сложнее или же ничем особым от противостояний с другими командами не отличался?

- Мне кажется, что им было сложнее с точки зрения текущей ситуации в таблице. Они должны были выигрывать это дерби для сокращения отрыва. Если бы перед игрой сказали, что будет ничья 0:0 или 1:1, то это уже неплохой результат. Но с точки зрения борьбы за титул, хотелось бы победить. 

- Тони, наверняка, Вы и сами соскучились по таким матчам с "Кайратом" и при болельщиках. Какие у Вас ощущения?

- Да, было очень хорошо. Около полутора лет без болельщиков и не только в Казахстане, но и во всей Европе, во всем мире. Это очень хорошо, что ситуация налаживается. Тем более, скоро начнется еврокубковый сезон. 

- Чего не хватило для победы?

- Я думаю, было видно, что "Кайрат" был лучшей командой, они играли лучше, чем мы. У них было много моментов хороших. Но это футбол, не забиваешь ты - забивают тебе. На последних минутах уже мы не должны были пропустить гол. 

- Тренер как-то по-особенному настраивал вас?

- Это дерби, здесь тренер настраивать не должен. Во время таких матчей ты сам знаешь, как подходить к игре. Мотивация должна быть всегда. У каждого игрока есть эмоции и желание играть. 

- Вы уже окончательно решили, что это для Вас последний сезон? А если сезон будет успешным и болельщики попросят остаться?

- Да-да (смеется). Футбол в один день должен закончиться. Тошич? Ему 34 года, у него еще есть время. Для себя я так решил.

- Популярный вопрос. Вы знаете, кто такой Раде Дугалич?

- Ха-ха-ха! Я видел ответ Томасова, но не буду это никак комментировать. Не знаю, была ли это шутка со стороны Марина. Знаю ли я Раде? Конечно. 

Напомним, что 13-й тур является последним в первом круге текущего сезона. Впереди у команд осталось еще столько же матчей. Благодаря ничейному результату "Астана" (33 балла) сохранила отрыв в 12 очков от "Кайрата" (21). На втором месте находится "Тобол", у которого в активе 25 пунктов. Свой матч 13-го тура костанайцы проведут сегодня, 24 мая, против "Шахтера".

Ранее свое возмущение из-за судейства выразил тренер "Астаны" Андрей Тихонов.

Фото: ФК "Астана"©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Кайрат ФК Сербия Тобол ФК Каспий Шахтер ФК Тихонов Андрей

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