"Он самый быстрый игрок КПЛ!". Селюк - о новичке "Шахтера" и пари с "Кайратом"

Агент считает, что его клиент превосходит звездного новичка алматинского клуба.

Фото: ФК "Шахтер"©
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Сегодня 13:50

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал характеристику новобранцу  "Шахтера" Джозефу Ада Ома, чьи интересы он представляет. Нигерийский полузащитник пополнил карагандинский клуб в нынешнее трансферное окно. 

"Джозеф - молодой футболист, он делает первые шаги в футболе, но у него есть одно качество - он бежит как ракета! Я уверен, что он самый быстрый игрок в чемпионате Казахстана. Мамба из "Кайрата" говорил, что он самый быстрый? Тогда я готов заключить пари с "Кайратом", ну, например, на три тысячи долларов. Тем более они скоро могут сыграть друг против друга в Суперкубке Казахстана.

Кстати, я бы еще отметил "Шахтер", что они  верят в молодых игроков. Понятно, что Джозефу потребуется время на адаптацию, но мне кажется, благодаря его действиям команда пробьет далеко не один пенальти в этом сезоне", - заявил Селюк.  

21-летний Ома перебрался из армянского "Гандзасара". Начинал карьеру у себя на родине в клубе "Катсина Юнайтед". Также в его карьере были белорусский "Слуцк" и "Пюник" из Армении. 

Сегодня, 2 марта, новичок может дебютировать за "Шахтер" в официальном матче против "Астаны", который пройдет в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана. 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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