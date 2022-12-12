"Он не реализовал себя". Почему Покатилов готов уйти из "Актобе"

"Актобе" в лице Стаса Покатилова приобрел опытного и надежного вратаря, который стал одним из важнейших игроков в возвращении клуба на лидирующие позиции. Однако этой зимой голкипер хочет сменить направление в своей карьере. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с чем может быть связано такое решение.

Если брать дистанцию последних восьми лет, Покатилов являлся наиболее стабильным казахстанским вратарем. Да, бывали спады, ошибки, но в целом в стране не было вратаря с таким же набором качеств. Но есть одна отметка, которая в какой-то степени разделила карьеру Покатилова. Его командировка в "Ростов" не удалась с точки зрения реализации собственных амбиций и игровых возможностей. Справедливости ради, в том "Ростове" было крайне сложно проявить себя, учитывая, что команда выдала лучший отрезок в современной истории, а на тот момент основной вратарь Сослан Джанаев не давал поводов усомниться в своей игре.

Покатилов, как известно, быстро вернулся в Казахстан и подписал контракт с "Кайратом". По отзывам разных источников, знакомых с ситуацией, в Алматы Стас вошел в зону комфорта, в том числе финансовую, там он стал долларовым миллионером.

Зимой прошлого года контракт с "Кайратом" подошел к концу, и уже тогда Покатилов вновь был нацелен на трансфер в Россию. В беседе с корреспондентом Vesti.kz нынешний тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов отмечал, что Покатилов обращался к нему в поисках вариантов в РПЛ. Тогда казахстанец не уехал, его подписал "Актобе". Но что самое интересное, это оценка того же Кафанова относительно карьеры Покатилова:

"На мой взгляд, тот год (2015-й), когда мы работали с ним в сборной, остается лучшим в его карьере. Считаю, что он себя не реализовал, не выжал из себя максимум, он может играть лучше. Почему так случилось? Все зависит от спортсмена, какие требования он ставит перед собой. У меня было ощущение, что после подписания контракта с "Кайратом" он как будто выдохнул и успокоился. Но это как версия, точно не знаю, это надо быть рядом с игроком.

Повторюсь, в том отборочном цикле к Евро-2016 он отыграл сильно с такими соперниками, как Нидерланды, Турция, Чехия, Исландия. Если этот уровень стабильно держать, то в России можно играть".

Кафанов очень уважаемый во вратарской среде специалист, тем более он действительно хорошо знает Покатилова, поэтому его мнение выглядит объективным и точным. Покатилов не прибавил с момента своего яркого взлета, он сохранил и закрепил свои качества, все эти годы находился в основной обойме сборной Казахстана, но ощутимого прогресса не произошло.

В 2022-м Покатилов выпал из состава сборной Казахстана, и место в основе прочно застолбил Игорь Шацкий. Как ни крути, это бьет по самолюбию. По слухам, Покатилов не хотел быть просто в бригаде вратарей, он хотел конкурировать с Шацким, однако тренерский штаб сборной определил для себя, что капитан "Шахтера" будет главным выбором в цикле Лиги наций.

Теперь Покатилов, по сообщениям инсайдеров, вновь в поиске зарубежных вариантов продолжения карьеры. И это абсолютно правильное желание, спортсмен высокого уровня должен искать вызовы, мотивацию и точку для нового роста. Именно то, о чем говорил Кафанов, - реализовать себя полностью и закрыть гештальт с европейским клубом. Возможно, в этом есть и фактор сборной Казахстана, ведь если Покатилов заиграет за рубежом, то тренерскому штабу так или иначе придется искать компромиссы и рассматривать его и Шацкого как двух равнозначных вратарей.