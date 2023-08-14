"Он немного запутался в своей жизни". Кекер - о Кенжебеке, травме Ульшина и победе над "Тоболом"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер после победы над "Тоболом" (2:1) ответил на вопросы представителей СМИ. Матч состоялся в Алматы в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Видеообзор игры можно посмотреть по этой ссылке.

- Каков был план на игру? Сказалось ли то, что "Тобол" ротировал состав?

– Если посмотреть все матчи "Тобола", то они всегда играют одинаково, вне зависимости от того, кто выходит. Другой вопрос, что некоторые игроки обладают более высоким классом, а остальные - менее высоким. За счет этого меняется игра. Если смотреть правде в глаза, против нас вышло 5 легионеров, 4 игрока из ЕАЭС и 2 казахстанца. То, что они ротировали состав - мы на это вообще не обращаем внимание. Мы, в первую очередь, играем от себя и от своих возможностей. Вы же видите, что у нас довольно часто меняется состав, потому что мы даем всем играть, смотря на тренировочный процесс.

- А конкретно по кому-то играли? Например, взять того же Дебле.

- Мы разбирали их команду, разбирали персонально игроков. Понятно, что Дебле - квалифицированный и хороший футболист, который обладает определенным набором качеств. Когда он выходил, то мы обратили внимание, что он достаточно быстрый футболист. Сказали Маки и Саше, чтобы играли с ним более строго.

- Васин попал в заявку, но остался в запасе.

- Виктор - системообразующий игрок нашей команды. Он в пятницу провел только первую тренировку в общей группе, а вчера утром он занимался по индивидуальной программе. План был такой, что он будет с командой в раздевалке, на скамейке. Будет поддерживать ребят и передавать свой опыт. Но мы изначально не планировали его выход на поле. У него был очень сильный подвывих, на грани перелома. Понадобилось чуть больше времени, чем думали.

- Насколько серьезная травма у Андрея Ульшина?

- К сожалению, Андрей в Актобе сломал ногу. Ему потребуется минимум месяц на восстановление. Это игрок, который очень часто выходит и усиливает нашу игру. Нам его будет не хватать.

- Как скоро мы можем увидеть в составе центрального защитника "Кайрат-Жастар" Султана Аскарова?

- Он уже два раза летал с нами на выездные игры. Ситуация подразумевает, что пока у него не было возможности выйти. Мы обращаем внимание на всех игроков "Кайрат-Жастар", и очень часто привлекаем их к тренировочному процессу.

- Адилет Садыбеков не вышел в стартовом составе. Связано ли это с подстройкой под тактику "Тобола"?

- Это не была подстройка под соперника. Это была наша реакция на то, что происходит, какие-то вещи нас не совсем устраивают, но это нормально. Адилет - очень важный игрок для нашей команды. Это был первый раз, когда он не вышел в стартовом составе. Мы посчитали, что на сегодняшний день лучше пара опорных полузащитников - Офри и Дима. Мы примерно понимали, что Адик выйдет и усилит нас, добавит нам разума и надежности.

- Галымжан Кенжебек не играет с мая. Вернется ли он в основу? Каково его будущее в клубе?

- Все зависит от него. Это уже много раз мы говорили. Ему нужно понять, что он в жизни хочет и определиться, кем он хочет быть в жизни. Как только он это поймет, мы тоже его поймем. На данный момент, в моем понимании, он немного запутался в своей жизни и не до конца понимает, кем он хочет быть. Или понимает, кем он хочет быть, но не понимает, как к этому идти. По мне, футбол - это ежедневный тяжелый труд. Ему нужно научиться быть профессиональным футболистом. Это не так просто.

Напомним, что в следующем туре, 20 августа, "Кайрат" на выезде сыграет с "Ордабасы", а "Тобол" в гостях встретится с "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ