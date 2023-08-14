"Он немного запутался в своей жизни". Кекер - о Кенжебеке, травме Ульшина и победе над "Тоболом"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер после победы над "Тоболом" (2:1) ответил на вопросы представителей СМИ. Матч состоялся в Алматы в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Видеообзор игры можно посмотреть по этой ссылке.
- Каков был план на игру? Сказалось ли то, что "Тобол" ротировал состав?
– Если посмотреть все матчи "Тобола", то они всегда играют одинаково, вне зависимости от того, кто выходит. Другой вопрос, что некоторые игроки обладают более высоким классом, а остальные - менее высоким. За счет этого меняется игра. Если смотреть правде в глаза, против нас вышло 5 легионеров, 4 игрока из ЕАЭС и 2 казахстанца. То, что они ротировали состав - мы на это вообще не обращаем внимание. Мы, в первую очередь, играем от себя и от своих возможностей. Вы же видите, что у нас довольно часто меняется состав, потому что мы даем всем играть, смотря на тренировочный процесс.
- А конкретно по кому-то играли? Например, взять того же Дебле.
- Мы разбирали их команду, разбирали персонально игроков. Понятно, что Дебле - квалифицированный и хороший футболист, который обладает определенным набором качеств. Когда он выходил, то мы обратили внимание, что он достаточно быстрый футболист. Сказали Маки и Саше, чтобы играли с ним более строго.
- Васин попал в заявку, но остался в запасе.
- Виктор - системообразующий игрок нашей команды. Он в пятницу провел только первую тренировку в общей группе, а вчера утром он занимался по индивидуальной программе. План был такой, что он будет с командой в раздевалке, на скамейке. Будет поддерживать ребят и передавать свой опыт. Но мы изначально не планировали его выход на поле. У него был очень сильный подвывих, на грани перелома. Понадобилось чуть больше времени, чем думали.
- Насколько серьезная травма у Андрея Ульшина?
- К сожалению, Андрей в Актобе сломал ногу. Ему потребуется минимум месяц на восстановление. Это игрок, который очень часто выходит и усиливает нашу игру. Нам его будет не хватать.
- Как скоро мы можем увидеть в составе центрального защитника "Кайрат-Жастар" Султана Аскарова?
- Он уже два раза летал с нами на выездные игры. Ситуация подразумевает, что пока у него не было возможности выйти. Мы обращаем внимание на всех игроков "Кайрат-Жастар", и очень часто привлекаем их к тренировочному процессу.
- Адилет Садыбеков не вышел в стартовом составе. Связано ли это с подстройкой под тактику "Тобола"?
- Это не была подстройка под соперника. Это была наша реакция на то, что происходит, какие-то вещи нас не совсем устраивают, но это нормально. Адилет - очень важный игрок для нашей команды. Это был первый раз, когда он не вышел в стартовом составе. Мы посчитали, что на сегодняшний день лучше пара опорных полузащитников - Офри и Дима. Мы примерно понимали, что Адик выйдет и усилит нас, добавит нам разума и надежности.
- Галымжан Кенжебек не играет с мая. Вернется ли он в основу? Каково его будущее в клубе?
- Все зависит от него. Это уже много раз мы говорили. Ему нужно понять, что он в жизни хочет и определиться, кем он хочет быть в жизни. Как только он это поймет, мы тоже его поймем. На данный момент, в моем понимании, он немного запутался в своей жизни и не до конца понимает, кем он хочет быть. Или понимает, кем он хочет быть, но не понимает, как к этому идти. По мне, футбол - это ежедневный тяжелый труд. Ему нужно научиться быть профессиональным футболистом. Это не так просто.
Напомним, что в следующем туре, 20 августа, "Кайрат" на выезде сыграет с "Ордабасы", а "Тобол" в гостях встретится с "Актобе".
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