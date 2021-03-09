"Он для нас как Тор для "Мстителей". Капитан сборной Грузии может вернуться в "Тобол"

Защитник "Тобола" Сергей Малый в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил, что костанайский клуб, возможно, вернет в команду грузинского игрока Джабу Канкаву. Футболист покинул Казахстан в зимнее межсезонье и перешел во французский "Валансьен".

"Мы понесли потери в этом году, в частности Джаба Канкава - это серьезный для нас игрок, поэтому мы надеемся, что он вернется летом. Есть разговоры о его возвращении, Канкава для нас - это как Тор для "Мстителей", поэтому мы ждем его. Также ждем еще одного тренера - ассистента Саида Ибрагимова, который, опять же, очень важен для нас.

Если все воедино соберем и хорошо поработаем, то в таком случае сможем побороться за высокие места", - отметил Малый.

Канкава выступал за "Тобол" с января 2018 года. Всего за костанайцев футболист провел 76 игр и забил четыре мяча. Также в его карьере были "Алания", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кривбасс" и "Реймс".

Нынешний клуб хавбека "Валансьен" выступает во второй лиге Франции. Его контракт с французской командой рассчитан до конца 2021 года.