"Он для нас как Тор для "Мстителей". Капитан сборной Грузии может вернуться в "Тобол"

Сейчас хавбек выступает в чемпионате Франции.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:44

Защитник "Тобола" Сергей Малый в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил, что костанайский клуб, возможно, вернет в команду грузинского игрока Джабу Канкаву. Футболист покинул Казахстан в зимнее межсезонье и перешел во французский "Валансьен".

"Мы понесли потери в этом году, в частности Джаба Канкава - это серьезный для нас игрок, поэтому мы надеемся, что он вернется летом. Есть разговоры о его возвращении, Канкава для нас - это как Тор для "Мстителей", поэтому мы ждем его. Также ждем еще одного тренера - ассистента Саида Ибрагимова, который, опять же, очень важен для нас. 

Если все воедино соберем и хорошо поработаем, то в таком случае сможем побороться за высокие места", - отметил Малый. 

Канкава выступал за "Тобол" с января 2018 года. Всего за костанайцев футболист провел 76 игр и забил четыре мяча. Также в его карьере были "Алания", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кривбасс" и "Реймс".

Нынешний клуб хавбека "Валансьен" выступает во второй лиге Франции. Его контракт с французской командой рассчитан до конца 2021 года.

 

Метки:
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Сегодня 12:44
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