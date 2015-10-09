"Он едва может ходить". Зачем "Кайсар" берёт переломанную звезду из АПЛ?

Известный французский защитник Курт Зума ведёт переговоры с "Кайсаром" и может перейти в кызылординский клуб в ближайшее время. Корреспондент Vesti.kz изучил последний год карьеры игрока и убежден, что "волки" рискуют впустую потратить сотни тысяч долларов.

Если взглянуть на биографию Зума, то кажется, что это вполне подходящая кандидатура для подписания из тех больших имён, которых сватают в Казахстан.

Много титулов с "Челси", вызовы в сборную Франции и относительно недавний сезон 2023/24 за "Вест Хэм", где он сыграл почти 3000 минут только в английской премьер-лиге.

Но что же происходило дальше? Курт заехал в "Аль-Орубу" из Саудовский Аравии в рамках аренды, сыграл 19 матчей и подписывать его на полноценный контракт там не стали. Зума не остался в Англии и даже в топ-лиге, а поехал в румынский "ЧФР Клуж". И там, судя по информации румынских СМИ, француз провалился тотально.

Ожидалось, что это будет один из самых впечатляющих трансферов сезона для местной лиги, но всего за несколько месяцев он обернулся дорогостоящим разочарованием.

В медиа о Зума писали следующее:

"У него зарплата 50 000 евро в месяц, и Зума перевернул раздевалку вверх дном. Этот человек едва может ходить! Зачем вы это делаете? Чего вы хотели этим добиться? Чтобы улучшить свой имидж или что? Вы не платили своим сотрудникам и делаете такие расточительные вещи".

В Румынии отмечали, что Зума ныне далёк от оптимальной формы и на нём стали сказываться старые травмы колена, полученные на протяжении карьеры. Из-за этого он не выдерживал уровень интенсивности даже на тренировках ЧФР, а внутри раздевалки сразу же возникли вопросы, как игрок, получающий оклад размером, как весь остальной состав, не может соответствовать минимальным требованиям. Это всё подтверждено и статистикой: Зума сыграл всего четыре матча за ЧФР и лишь в одном провёл на поле все 90 минут.

В начале января этого года Зума покинул "Клуж" с выплатой всей зарплаты, а также получил компенсацию в связи с расторжением контракта. При ежемесячной зарплате в 50 000 евро французский игрок заработал в общей сложности около 250 000 евро за четыре месяца в Румынии.

Информация о подорванном здоровье игрока явно не преувеличение, иначе Зума с его бэкграундом легко бы нашёл новый клуб в Европе. Но нет, по слухам, его представители уже не первый раз заходят на диалог с руководством "Кайсара" и, судя по всему готовы, уступить по личным условиям. Если трансфер произойдёт, то высока вероятность, что это будут легкие деньги для Зума, а кызылординский клуб ждет такое же разочарование, как ЧФР, поверивший в магию имени экс-защитника сборной Франции.

