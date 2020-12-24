Огорчил "Кайрат", нокаутировал соперника и забил за "Жетысу". Чем запомнились болгары в КПЛ-2020

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Три легионера из Болгарии выступали в КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболисты из этой страны проявили себя в минувшем сезоне.
Лучшим среди них стал нападающий "Жетысу" Мартин Тошев. Это касается как командного результата, так и личного. Среди всех клубов, где играют болгары, "Жетысу" занял самое высокое место - шестое. Тошев провел 15 матчей и забил четыре гола. От него пострадали "Каспий", "Ордабасы", "Кызыл-Жар СК" и "Шахтер". В трех случаях из четырех, когда забивал болгарин, талдыкорганцы победили.
Другой форвард Александар Колев, выступавший за "Кайсар", тоже "отличился", но со знаком минус. От его действий пострадали не клубы, а один из соперников - полузащитник "Жетысу" Ненад Адамович. В матче 15-го тура Колев заработал прямую красную карточку после того, как едва не лишил Адамовича головы. На 43-й минуте, при счете 1:0 в пользу талдыкорганцев, болгарин изо всех сил пытался забить гол ударом через себя, но вместо мяча попал в голову серба.
Благо для Адамовича все закончилось без серьезных последствий. В общей сложности Колев провел 12 матчей и остался без забитых мячей. Статистика для форварда удручающая. "Кайсар" без его помощи сумел занять седьмое место.
Защитник "Окжетпеса" Пламен Димов провел 18 матчей и забил один гол. Он отличился в драматичном матче с "Кайратом" в матче 11-го тура, открыв счет на шестой минуте. Алматинцы ту встречу спасли - 3:3.
В других матчах кокшетаусцы зачастую добивались плачевных результатов, благодаря чему и стали единственными неудачниками КПЛ, вылетев в первую лигу.
Вот эпизод с участием Димова в перенесенном матче против "Кайрата", в котором "Окжетпес" был разгромлен со счетом 5:0.
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