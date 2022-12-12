ФК "Актобе" объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Карповичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Карпович принял клуб по ходу сезона-2022 и привел "Актобе" к серебряным медалям КПЛ.

"Карпович продлил контракт с "Актобе". Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о продлении трудового соглашения с Андреем Владимировичем Карповичем.

41-летний казахстанский специалист в мае этого года возглавил "Актобе" и сумел поднять команду с седьмого места в турнирной таблице на вторую позицию.

Андрей Карпович был признан "Лучшим тренером Казахстана" по итогам сезона 2022 года, где у руля красно-белых завоевал серебряные медали чемпионата и путевку в Лигу конференций УЕФА.

Желаем успехов нашему главному тренеру и удачи на европейской арене совместно с "Актобе", - говорится в сообщении.