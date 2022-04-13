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Очередной суд. Новичок "Астаны" продолжает страдать из-за ДТП со смертельным исходом

Очередной суд. Новичок "Астаны" продолжает страдать из-за ДТП со смертельным исходом
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новичок "Астаны" Рай Влут, лишь на прошлой неделе дебютировавший в составе новой команды, продолжает находиться в центре внимания на родине - в Нидерландах. 26-летний спортсмен испытывает немало проблем из-за ситуации, в которую попал полгода назад, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ноябре прошлого года Влут, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего автомобиля и попал в ДТП. В результате инцидента погиб четырехлетний ребенок. Позже появилась информация, что Рай набрал скорость свыше 200 километров в час.

Теперь AD сообщает, что на следующей неделе будет вынесено окончательное решение, вернут ли водительское удостоверение Влуту. Источник пишет, что уголовное дело все еще не рассмотрено, но обсуждается вопрос об апелляции, которую игрок подал после того, как его лишили водительских прав.

Решение будет принято уже 21 апреля, и Раю не обязательно присутствовать на месте его оглашения.

Очередной суд. Новичок "Астаны" продолжает страдать из-за ДТП со смертельным исходом. Фото 1

В Нидерландах до сих пор недоумевают те, кто настаивает на тюремном сроке для Рая. Досталось даже бывшему клубу футболиста - "Хераклесу". Команда не делала никаких заявлений об уходе Влута, и местные СМИ пишут, что это "из уважения к семье погибшего". Но при этом есть те, кто настаивает, чтобы деньги, полученные на трансфере Влута, были направлены пострадавшим.

Один из пользователей Twitter, RooieSpieker, высказал недовольство своим комментарием: "Вы напиваетесь, садитесь за руль автомобиля, убиваете четырехлетнего ребенка и подписываете денежный контракт в Казахстане. Кого это волнует? Явно не здесь. Здесь, кажется, вам все сойдет с рук...😪".

Кто-то припоминает похожий эпизод, где другой известный нидерландский футболист Квинси Промес фигурирует как подозреваемый в участии в преступной организации, нанесении ножевых ранений своему родственнику и торговле наркотиками. Тем не менее Промес продолжает спокойно выступать за московский "Спартак".

В "Астане" от Влута ждут многого на футбольном поле. Посмотрим, удастся ли некогда талантливому игроку сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях в таких реалиях, и принесет ли он реальную пользу столичному клубу.

Напомним, что по итогам пяти туров в активе "Астаны" девять набранных очков и пятая строчка в таблице. В последнем матче Рай провел на поле 22 минуты, выйдя на замену, но голевыми действиями не отметился.

ВыбиРай не хочу. "Астана" провела самый противоречивый трансфер КПЛ-2022

Фото: ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Влут Рай Нидерланды Казахстан Спартак Москва

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