Чемпион Европы дебютировал за "Астану"

Полузащитник из Нидерландов Рай Влут дебютировал за "Астану" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу против "Тараза", сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний футболист появился на поле на 70-й минуте, заменив Педро Эуженио. "Астана" к этому времени уже вела со счетом 2:1 и завершила матч победой.

Напомним, "Астана" объявила о подписании контракта с полузащитником 25 марта. Ранее Влут играл на Родине, а также защищал цвета "Фрозиноне" (Италия), "Кьяссо" (Швейцария) и "Сент-Труйден" (Бельгия). Среди его достижений победа в чемпионате Нидерландов и выигрыш на ЧЕ-2012 среди юношей. Контракт с "Астаной" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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