Объявлены сроки летнего трансферного окна в КПЛ

Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) утвердил сроки летнего трансферного периода, сообщает официальный сайт ПФЛК.



Решением Исполкома КФФ второй регистрационный трансферный период начнется 28 июня и продлится до 26 июля 2022 года.

После 14 туров в КПЛ лидирует "Астана", набравшая 24 очка.