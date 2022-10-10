"Общекомандный провал". Тренер "Ордабасы" объяснил разгром в матче с "Астаной"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:13
©ФК "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал разгромное поражение от "Астаны" в матче 22-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице завершилась со счетом 6:0 в пользу "Астаны". Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме.

"Игра была сделана в первые минуты второго тайма. Общекомандный провал, все голы, наверное, не совсем логичные, не совсем обязательные. С одной стороны, конечно, очень болезненное поражение, но с другой, мне тяжело предъявлять претензии многим игрокам, потому что все-таки у нас не такая большая скамейка, много больных, и ребята находятся сейчас не совсем в оптимальных кондициях. Тому есть причина, основная - это, конечно, я, потому что есть стратегические моменты, и мы очень много делаем для будущих матчей. Поэтому это мое такое упущение, думал, что мы более целостно проведем матч. К сожалению, и замены все были вынужденные и отсутствие ряда игроков повлияло на результат. Вина лежит на мне, не стоило их сегодня задействовать в матче, потому что вирус подкосил немного нашу команду", - цитирует Седнева пресс-служба шымкентского клуба.

"Астана" набрала 41 очко и занимает второе место в таблице КПЛ. У "Ордабасы" 32 очка и пятое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 22 12 5 5 51-21 41
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23
13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22
14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21

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Метки:
Ордабасы ФК Астана ФК КПЛ

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