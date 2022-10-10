"Общекомандный провал". Тренер "Ордабасы" объяснил разгром в матче с "Астаной"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал разгромное поражение от "Астаны" в матче 22-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в столице завершилась со счетом 6:0 в пользу "Астаны". Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме.
"Игра была сделана в первые минуты второго тайма. Общекомандный провал, все голы, наверное, не совсем логичные, не совсем обязательные. С одной стороны, конечно, очень болезненное поражение, но с другой, мне тяжело предъявлять претензии многим игрокам, потому что все-таки у нас не такая большая скамейка, много больных, и ребята находятся сейчас не совсем в оптимальных кондициях. Тому есть причина, основная - это, конечно, я, потому что есть стратегические моменты, и мы очень много делаем для будущих матчей. Поэтому это мое такое упущение, думал, что мы более целостно проведем матч. К сожалению, и замены все были вынужденные и отсутствие ряда игроков повлияло на результат. Вина лежит на мне, не стоило их сегодня задействовать в матче, потому что вирус подкосил немного нашу команду", - цитирует Седнева пресс-служба шымкентского клуба.
"Астана" набрала 41 очко и занимает второе место в таблице КПЛ. У "Ордабасы" 32 очка и пятое место.