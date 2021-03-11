Обладатель Кубка Казахстана по футболу перебрался в другой чемпионат

В КПЛ защитник поиграл за четыре клуба.

Иван Садовничий. Фото: ФК "Неман"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:14

33-летний белорусский футболист Иван Садовничий подписал контракт с "Неманом". Об этом сообщает пресс-служба гродненского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Прежде защитник с 2014 года выступал в чемпионате Казахстана, где играл за "Тобол", "Шахтер", "Жетысу" и "Кайсар". В составе кызылординской команды становился обладателем Кубка страны в 2019 году.

За клуб из Гродно Садовничий выступал в период 2013-2014 годов. В Беларуси также защищал цвета "Белкарда" и "Витебска".

"Неман" в предыдущем сезоне финишировал на пятом месте из 16.

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:14
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