Обладатель Кубка Казахстана по футболу перебрался в другой чемпионат

33-летний белорусский футболист Иван Садовничий подписал контракт с "Неманом". Об этом сообщает пресс-служба гродненского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Прежде защитник с 2014 года выступал в чемпионате Казахстана, где играл за "Тобол", "Шахтер", "Жетысу" и "Кайсар". В составе кызылординской команды становился обладателем Кубка страны в 2019 году.

За клуб из Гродно Садовничий выступал в период 2013-2014 годов. В Беларуси также защищал цвета "Белкарда" и "Витебска".

"Неман" в предыдущем сезоне финишировал на пятом месте из 16.