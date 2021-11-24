Нужна замена Вагнеру. Что ждет атаку "Кайрата" после ухода бразильца

Матч против "Базеля" в Лиге конференций станет прощальным для Вагнера Лава в "Кайрате". Бразилец уже объявил об уходе из алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz представил, как в связи с этим изменится атакующая линия "желто-черных" в будущем сезоне.

Вагнер играл важную роль в атакующих построениях алматинцев. За два неполных сезона он провел во всех турнирах 55 матчей, забил 24 гола и сделал 17 ассистов. 37-летний бразилец уверенно чувствовал себя на поле. По крайней мере, в матчах чемпионата и Кубка Казахстана Вагнер был одним из лучших, и его потенциала вполне хватало, чтобы делать разницу в пользу "Кайрата".

Причем звездный легионер мог действовать не только на острие атаки, но и прекрасно чувствовал себя в роли оттянутого форварда и мог поддерживать наступление из глубины. Он прекрасно адаптировался под схему Алексея Шпилевского - 4-4-2, Кирилла Кекера - 4-3-3 и Курбана Бердыева - 3-5-2, 3-4-3.

Безусловно, его уход скажется на атакующей линии. Вероятно, алматинцам нужно будет подписывать в межсезонье еще одного форварда и желательно разнопланового, как Лав.

Пока таким видится Жоао Пауло. Соотечественник Лава, перейдя летом в "Кайрат" из "Ордабасы", тяжело травмировался и долгое время восстанавливался. Поэтому его результативность в алматинском клубе весьма скромная - пока один гол. Есть надежда на то, что Жоао в следующем сезоне обретет былую форму и удачно раскроется.

Два других нападающих Хосе Канте и Артур Шушеначев являются более ярко выраженными наконечниками в атаке. Вместе с Лавом на троих они забили в КПЛ 28 мячей - 12 Шушеначев, девять Канте и семь Вагнер. Это больше половины из 52 голов "Кайрата" в чемпионате.

Как видим, потенциал нападения "Кайрата" серьезный, и в будущем сезоне эта линия может быть сильнейшей в КПЛ. Но, повторимся, еще один форвард на место Лава станет не лишним для "желто-черных". Глубина состава на случай ротаций игроков и возможных травм, безусловно, должна быть предусмотрена тренерским штабом.

"Кайрат" устроит торжественные проводы Вагнеру Лаву

Напомним, "Кайрату" в Лиге конференций осталось провести два матча. Помимо игры с "Базелем", алматинцы в ночь на 10 декабря встретятся на выезде с кипрской "Омонией".

28 ноября "желто-черные" сыграют с "Шахтером" в финале Кубка Казахстана.

Фото: ФК "Кайрат"©