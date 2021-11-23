"Кайрат" устроит торжественные проводы Вагнеру Лаву

ФК "Кайрат" проведет торжественную церемонию проводов для бразильского форварда Вагнера Лава, сообщают Vesti.kz. Она состоится в присутствии болельщиков 25 ноября в Алматы после окончания матча группового этапа Лиги конференций со швейцарским "Базелем".

Вагнер Лав объявил об уходе из "Кайрата" и пригласил болельщиков на прощальный матч

"Прощальный матч Вагнера в Алматы! Матч против "Базеля" станет заключительным на "Центральном" стадионе для легенды мирового футбола. По окончании основного времени матча состоится церемония проводов игрока. Ждем всех на игре!" - говорится в сообщении клуба.