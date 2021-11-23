Вагнер Лав объявил об уходе из "Кайрата" и пригласил болельщиков на прощальный матч

ФК "Кайрат" опубликовал видеообращение бразильского форварда Вагнера Лава, который заявил, что уходит из клуба, сообщают Vesti.kz. Футболист пригласил болельщиков поддержать команду в домашнем матче 25 ноября, который станет для него прощальным в Алматы.

"Привет, мои друзья. Этот матч будет моим последним на "Центральном". И я очень хотел бы разделить этот момент с вами. Это будет важный день для меня - мой заключительный матч на "Центральном" за "Кайрат". И я был бы очень рад, если бы вы пришли поддержать не только меня, не только попрощаться со мной, но и поддержать нашу команду, так как этот матч очень важен для нас. Поэтому я жду вас всех на "Центральном" 25 ноября. Большое спасибо! Хочу поблагодарить вас, что вы всегда поддерживали меня и всю нашу команду. Мы вместе", - сказал футболист.

Напомним, в четверг, 25 ноября, "Кайрат" примет на своем поле швейцарский "Базель" в рамках группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 21:30 по местному времени. Также 28 октября алматинский клуб в Нур-Султане сыграет в финале Кубка Казахстана против карагандинского "Шахтера".

37-летний Лав выступает за "Кайрат" с 2020 года. Его контракт истекает в декабре. В 2020 году в составе алматинского клуба футболист стал чемпионом Казахстана, а в КПЛ-2021 завоевал бронзу.