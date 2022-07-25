Ряд обстоятельств и акцент в сторону игроков из своей академии - сделал "Кайрат" нынешнего сезона самой молодой командой лиги с интересными перспективами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как наставник алматинского клуба Кирилл Кекер не реагирует на потери лидеров в составе и раскрывает новые имена.

Кубок Казахстана на данном этапе сезона превратился в поле для экспериментов практически для всех клубов из лидирующего пула. Тренеры активно подпускают молодежь и воспитанников, но кто-то (а именно участники еврокубков) делает это для ротации и сохранения кондиций основных игроков, а кто-то (например, "Актобе") дает шанс не в массовом порядке, а лишь двум-трем игрокам из молодежного сектора.

История "Кайрата" отличается. Команду продолжают покидать ключевые легионеры и клуб заполняет эти потери исключительно собственными силами, используя их в том числе в еврокубках.

В недавних матчах квалификации Лиги конференций сложилась следующая картина. У "Кызыл-Жара" на матч с "Осиеком" вышли девять иностранцев в основе, еще двое на замену, три казахстанца сыграли в сумме и один из них воспитанник. У "Астаны" в игре с "Ракувом" - четыре казахстанца в основе и еще трое вышли на замену, среди них двое воспитанников. У "Тобола" - восемь казахстанцев приняли участие в игре с "Линкольном", но при этом ни одного воспитанника. Наконец, у "Кайрата" в матче с "Кишвардой" суммарно сыграли десять казахстанцев - все свои воспитанники. Учитывая, что "Кызыл-Жар" и "Астана" проиграли, а "Тобол" мучился с представителем чемпионата Гибралтара, "Кайрат" заслуживает за свой матч наименьшую порцию критику.

Еще в начале сезона Курбан Бердыев дал путь в основу вратарю Данилу Устименко, защитнику Султанбеку Астанову, центрдефу Дамиру Касабулату и полузащитнику Данияру Усенову.

После прихода Кекера и ухода Гуральски с Алвешом в состав пришли еще несколько новых лиц. А именно, опорник Адилет Садыбеков. Техничный, подвижный, высокорослый хавбек просто ворвался в основу и выглядел крайне уверенно даже в дебютном еврокубковом матче (а до этого дважды забил в Кубке). Потенциально, Садыбеков может вырасти в игрока сборной Казахстана.

Еще один новый игрок основы - левый защитник Лев Кургин. По навыкам, позиции и даже по манере беге он напоминает недавно покинувшего клуб Яна Вороговского. Абсолютно тот же прототип защитника. На эту позицию требовался новый игрок, но Кургин прибыл только сейчас, поскольку до этого выступал за "Кайрат-Москва". При всем уважении к Сергею Кейлеру, это игрок ограниченных возможностей и уже состоявшийся, а вот Кургин при должной работе и прогрессе способен дорасти до уровня того же Вороговского, а может и выше.

В прошедшем матче Кубка против "Аксу" Кекер представил публике еще одного интересного юношу - Мираса Кобеева. Игрок с функционалом восьмого номера, с умением продвигать мяч, объемный, в общем, первое впечатление скорее положительное. В той же игре вышли на замену еще несколько продуктов академии, но каковы их перспективы пока говорить сложно, поскольку отыграли они немного.

В этом набирающем обороты процессе интеграции воспитанников следует выделить два логичных фактора. "Кайрат" в постоянной внутренней селекции постепенно строит казахстанский костяк на будущий сезон и он достаточно неплохой. Устименко, Астанов, Шушеначев - уже полноценные кандидаты в сборную. Касабулат, Кургин, Садыбеков, Ульшин, Буранчиев имеют потенциал через год-два обрести такой же статус.

Но в то же время, будет и отток, поскольку невозможно вырастить целый состав с высоким потенциалом и под требования клуба КПЛ с турнирными задачами. "Кайрату" стоит подумать над некоторыми игроками из поколения, которое уже перешагнуло отметку в 20 лет, но они либо не прогрессируют, либо делают это в очень медленном этапе. Их стоит отпустить окончательно или отдать в аренду, надеясь на чудо.

Так или иначе, "Кайрат" превращается в команду, где болельщики могут полностью ассоциировать себя с игроками, ведь они такие же ребята со двора, понимающие ценность этой футболки. Да, клуб может ожидать определенное падение в результатах, но наблюдать за процессом роста своих воспитанников - в этом проявляется истинная сопричастность и поддержка команде.

И нельзя не отметить, что Кекер в данных обстоятельствах едва ли не оптимальный выбор тренера. То как он защищает каждого игрока, то как он верит в них и насколько хорошо он знает их - это заслуживает уважения, хотя безусловно болельщики будут ждать от него и результатов.

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":