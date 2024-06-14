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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый тренер "Тобола" рассказал о вызовах сезона и усилении состава

Новый тренер "Тобола" рассказал о вызовах сезона и усилении состава
©instagram.com/fctobol

Исполняющий обязанности главного тренера "Тобола" Нурбол Жумаскалиев в интервью телеграм-каналу Серый CARDINAL рассказал о еврокубках и необходимости усилении состава, передают Vesti.kz.

Предыдущий тренер костанайцев из Сербии Милич Чурчич покинул команду после ряда неудач.

О задачах на сезон

Задача, я думаю, для всех понятна. Выйти на те позиции, на которые мы рассчитывали в начале сезона: бороться за медали и кубок. Сейчас стараемся делать все для того, чтобы ребята поверили в себя. Потому что, когда проигрываешь 2-3 игры, в психологическом плане было сложно. Ребята все понимают, вместе и сообща мы постараемся выправить ситуацию. Текущая задача - идти от матча к матчу. Сейчас о каких-то глобальных вещах говорить не будем, посмотрим по ситуации.

О том, чего не хватает команде

Самое главное, не хватает результата. Мы начали хорошо, но у команды небольшой спад. Над его причинами сейчас работаем. Хотя и сборы полноценно прошли, и тренерский штаб упорно трудился, но это футбол, бывает такое, что проигрываешь подряд. Тренер должен понимать, что если команда ставит задачи, то все зависит от результата. У нас есть определенные микротравмы, но надеемся, что все ребята к матчам будут готовы.

О сверхконкуренции в чемпионате

Безусловно, чемпионат интересный, команды подравнялись, в какой-то степени из-за увеличения лимита усилилась конкуренция среди команд. Случаются неожиданные результаты, все теряют очки, лидеры проигрывают аутсайдерам. В этом и интерес игры, что ты не предугадаешь. У всех команд имелись нестабильные игровые отрезки, у всех были спады и подъемы. Скажу так, верхние 5-6 команд показывают более качественный футбол: "Астана", "Актобе", "Тобол", "Елимай", "Кайрат", "Ордабасы". "Жетысу" сейчас демонтирует достаточно качественную игру. Многие специалисты и болельщики не ожидали такого, что эта команда стартует так удачно и будет в лидирующей четверке.

О разнице в системе подготовки

Разницы нет, все так же стандартно готовимся к игре. Многие футболисты понимают, какая это ответственность. Психологически стараемся их подвести путем и индивидуальных, и групповых бесед. Бывает, что с ребятами постарше, из команды, советуемся.

О том, чего не хватает отечественным специалистам

Однозначно ответить не могу, много ведь казахстанских специалистов работают в премьер-лиге. Повторюсь, любой тренер зависит от результата, наши специалисты умеют работать. Есть те, кто хорошо себя зарекомендовал, молодые, амбициозные.

О еврокубках

Все будет зависеть от жеребьевки, какая команда выпадет, надо смотреть объективно на эти вещи. В то же время наша команда в прошлом году показала неплохой результат, дошла до плей-офф и проиграла только "Виктории Пльзень", которая потом дошла до четвертьфинала, где уступила в дополнительное время финалисту турнира.

О необходимости усиления состава

Каждый тренер желает, чтобы были укреплены все позиции сразу. Посмотрим, пока трансферное окно откроется - будем думать. Однозначно сказать не могу, но работа в этом направлении ведется. В этом плане работаем сообща и, безусловно, хотим усилить команду.

Напомним, что ближайший матч в чемпионате Казахстана "Тобол" проведет на своем поле с "Кайратом" 15 июня.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол

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