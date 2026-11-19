"Туран" после возвращения в казахстанскую премьер-лигу намерен сменить главного тренера. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Виктор Кумыков рассказал, что ему не предлагали продлить контракт с командой из Туркестана.

Опытный российский специалист в этом году работал с "Тураном" в первой лиге и обеспечил команде место в высшем дивизионе по итогам сезона.

"Планы "Турана" на будущий сезон? Мы выполнили задачу в этом году. Однако контракт с нашим штабом не продлили. Относительно их планов по трансферам и что в целом происходит в "Туране" на данный момент я не знаю", - заявил Кумыков.

Помимо "Турана", Кумыков ранее работал во многих казахстанских клубах, включая "Шахтер", "Ордабасы" и "Кайсар". Он является двукратным чемпионом Казахстана, победителем Кубка Казахстана, а также первым тренером в истории страны, который вывел казахстанский клуб в основную стадию еврокубков.

Отметим, что ранее возникли слухи о высоких амбициях "Турана" на будущий сезон. Клуб намерен значительно усилить состав и подписать ведущих игроков сборной Казахстана. Среди кандидатов на пост главного тренера "Турана" упоминался бывший тренер "Ордабасы" Андрей Мартин, завоевавший титул КПЛ-2026 и Кубок Казахстана вместе с шымкентским клубом.