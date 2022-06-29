Новичок КПЛ получил трансферный бан

На футбольный клуб "Аксу" был наложен бан на регистрацию новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Причина этого заключается в невыплате штрафов и долгов ФК "Экибастуз", который с этого сезона входит в структуру "Аксу".
Павлодарцы на данный момент в турнирной таблице КПЛ занимают 12 место с 14 очками в активе.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|2
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|3
|Ордабасы
|14
|7
|2
|5
|21-14
|23
|4
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|5
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|6
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|9
|Шахтер
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|12
|Аксу Ак
|13
|4
|2
|7
|11-19
|14
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
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