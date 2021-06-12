Новичок КПЛ лишился трех игроков на матч с худшей командой

20-летний нападающий "Турана" Алияр Мухаммед не сыграет в предстоящем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Кайсара", сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что Мухаммед в предыдущей игре против "Жетысу" (0:2) получил четвертое предупреждение в сезоне, в результате чего пропустит ближайшую встречу команды.

Всего в нынешнем чемпионате Алияр сыграл 13 матчей.

Также игру с кызылординцами 13 июня пропустят другие игроки "Турана" - Лайонел Адамс и Олжас Керимжанов.

После 14 туров "Туран", который проводит первый сезон на уровне премьер-лиги, занимает с 15 очками десятое место, "Кайсар" с семью баллами располагается на последней, 14-й строчке.

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