"Ничего не исправить". Кекер высказался о судействе после матча "Кайрата" с "Атырау"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:43
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал упущенную победу в стартовом матче КПЛ-2023 против "Атырау" (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, наставник алматинцев высказался о работе главного арбитра Артема Кучина

"Мы готовились и разбирали "Атырау", у нас получился хороший старт в игре, но мы сами упустили то преимущество, которое создали. 

Эпизод с Жоао Пауло и судьей? Артем Кучин - квалифицированный судья, он молодец, все правильно сделал. Бессмысленно комментировать то, что невозможно исправить. Вспомните последний матч прошлого сезона в Актобе, тишина? Тишина! Там тоже было несколько ключевых эпизодов. Но опять же, ничего не исправить, с "Атырау" счет 2:2,  значит, мы наиграли на ничью.

Что должен был делать Кучин в той ситуации? Я не знаю, у нас есть много специалистов по судьям, наверное, они лучше скажут. Я не хочу что-то говорить на эмоциях", - заявил Кекер.

Добавим, что "Кайрат" в следующем матче сыграет на выезде против "Аксу". Игра пройдет 9 марта в Павлодаре. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Кайрат ФК Атырау ФК КПЛ

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