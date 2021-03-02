"Нет большой разницы, с кем играть в финале". Тихонов прокомментировал победу "Астаны" в матче Суперкубка

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, комментируя победу над "Шахтером" и выход в финал Суперкубка, отметил, что остался доволен своими подопечными. В интервью сайту клуба он также оценил дебют новичков и высказался о желаемом сопернике по финалу.

- Поздравляю клуб и болельщиков с победой! Получился тяжелый матч с обилием борьбы. Я остался доволен своими футболистами, которые показали свой уровень и желание победить! У нас в первом тайме было много подходов к чужим воротам, но, к сожалению, не хватило завершения. Плюс, сказался тот факт, что поле было сухим. Если б оно было бы более обильно полито перед игрой, то скорость матча была бы быстрее. Понятно, что были ошибки, продолжим работать, чтобы свести их к минимуму, но в целом для первого матча сезона мы выглядели неплохо, тем более мы почти на 50 процентов обновили состав.

- Сегодня дебютировали в команде три футболиста. Оцените их действия?

- Нужно добавить еще и Саги Совет, который провел свой первый матч на таком уровне, он сегодня, конечно, ошибался, но ему всего 20 лет, в таком возрасте на таком уровне свойственны ошибки, но он должен через это пройти, чтобы дальше расти, прогрессировать. Чуперка сыграл не очень много, у него есть качества, которые помогут нам в сезоне, но пока его физические кондиции далеки от идеальных. Смайлагич и Ароян с нами прошли полноценные сборы, поэтому адаптированы под нашу тактику и наш футбол. Но для успешного выступления в сезоне мы должны показывать свой уровень в каждом матче, для этого нам еще нужно работать, и команде необходимо усиление. Для того чтобы успешно пройти дистанцию чемпионата, нам нужно усилить еще две-три позиции, так как на данный момент у нас короткая скамейка, где в основном только молодые футболисты.

- Завтра второй полуфинал, кого бы Вы хотели видеть в соперниках по решающему матчу?

- На самом деле, нет большой разницы, с кем играть в финале, так как обе команды являются сложным соперником и обладают футболистами хорошего уровня. В любом случае нас ожидает тяжелый финал! И на самом деле, на данном этапе сезона нам важнее отталкиваться от своей игры, чем от соперника.

Напомним, Суперкубок стартовал сегодня в Туркестане. В первом полуфинале "Астана" со счетом 2:0 победила "Шахтер". Ее соперник по финалу определится завтра в матче "Кайрат" - "Тобол".

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