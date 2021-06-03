Талантливый белорусский футболист, правый защитник из брестского клуба "Рух" и сборной Беларуси Роман Юзепчук переходит в "Ахмат". 23-летний игрок вел переговоры с "Крыльями Советов", но грозненцы оказались настойчивее, сообщает телеграм-канал цУЕФА.

Интересно, что зимой игроком интересовался "Кайрат". "Динамо-Брест" хотел выручить за него миллион то ли долларов, то ли евро, но трансфер в итоге не состоялся, тогда как Юзепчук впоследствии перешел в другой белорусский клуб "Рух".

Отметим, что за "Ахмат" с лета прошлого года выступает 28-летний защитник сборной Казахстана Марат Быстров. В минувшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в то время как его клуб c 40 очками финишировал на 11-м месте из 16-ти.

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