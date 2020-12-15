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Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы

С 2013 года в премьер-лиге играют 12 клубов.

Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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После окончания КПЛ-2020 появилась информация о расширении количества участников премьер-лиги с 12 до 14-ти клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему такая мера несет больше минусов для чемпионата Казахстана.

С 2013 года в премьер-лиге неизменно выступает 12 клубов. На протяжении этих лет данная формула была вполне жизнеспособной. С 2017 года немного изменился формат - чемпионат проходил в три круга (33 тура), а до этого команды играли в четыре круга (32 тура), с разделением на две шестерки по итогам двух кругов.


В сезоне-2020 отказ "Иртыша" от участия в чемпионате из-за финансовых проблем оставил премьер-лигу с нечетным количеством клубов. При этом два матча оказались аннулированными. 

По итогам прошедшего сезона в первую лигу вылетел "Окжетпес", а в КПЛ вернулись "Актобе" и "Атырау", благодаря чему прежнее количество участников восстановилось. Но теперь появились разговоры об увеличении числа клубов в премьер-лиге. В профессиональной футбольной лиге Казахстана будто в подтверждение этой информации ничего не опровергли и объяснили механизм, благодаря которому КПЛ может пойти на расширение. 

Здесь стоит привести несколько факторов, ставящих под сомнение своевременность и правильность данного шага. Во-первых, ситуация с "Иртышом", когда в разгар чемпионата клуб отказался от выступлений показывает, что такой случай, скорее всего, будет не единственной.

Например, в первой лиге таким отказником вследствие оптимизации стал "Астана-Жас" - резерв самого титулованного клуба чемпионата Казахстана. Скорее всего, в ближайшие годы финансирование спорта, в том числе футбола, со стороны государства ждет кардинальная оптимизация, а о приходе частного капитала, увы, речи пока не идет. Поэтому увеличение числа участников может затронуть и те клубы, которые поймут, что не готовы выступать в КПЛ по ходу сезона.

Во-вторых, пандемия коронавируса по-прежнему продолжается. В сезоне-2020 она внесла существенную сумятицу во всем мировом футболе, в том числе и казахстанском. Чемпионат 2020 года дважды прерывался, в первом случае пауза длилась с середины марта по июль, а затем остановка КПЛ продолжалась полтора месяца - до середины августа. Перенос матчей в одну локацию Алматы-Талгар и уплотнение календаря с отменой третьего круга и розыгрыша Кубка страны позволили провести турнир до конца ноября.

Пока непонятно, какая ситуация будет с пандемией в следующем году. От этого зависит и казахстанский футбол. Если случится расширение, то предстоит провести 26 туров по семь матчей в каждом. Если вновь придется играть в одной локации, наберется ли столько полей? В противном случае возникнет необходимость разбивать туры по дням. Плюс ко всему второй год подряд федерация футбола не станет отменять Кубок Казахстана. А это значит, речь вновь идет об увеличении количества матчей, на фоне того, что в марте, сентябре, октябре и ноябре в КПЛ будут запланированы окна на игры сборных.

Напомним, чемпионом Казахстана спустя 16 лет стал "Кайрат". "Тобол" занял второе место, а "Астана" третье. Четвертым представителем страны в еврокубках стал карагандинский "Шахтер". С турнирной таблицей можно ознакомится по этой ссылке.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Первая лига Казахстана Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК Каспий Окжетпес ФК Атырау ФК Актобе ФК Коронавирус

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