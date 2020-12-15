Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы

После окончания КПЛ-2020 появилась информация о расширении количества участников премьер-лиги с 12 до 14-ти клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему такая мера несет больше минусов для чемпионата Казахстана.
С 2013 года в премьер-лиге неизменно выступает 12 клубов. На протяжении этих лет данная формула была вполне жизнеспособной. С 2017 года немного изменился формат - чемпионат проходил в три круга (33 тура), а до этого команды играли в четыре круга (32 тура), с разделением на две шестерки по итогам двух кругов.
Например, в первой лиге таким отказником вследствие оптимизации стал "Астана-Жас" - резерв самого титулованного клуба чемпионата Казахстана. Скорее всего, в ближайшие годы финансирование спорта, в том числе футбола, со стороны государства ждет кардинальная оптимизация, а о приходе частного капитала, увы, речи пока не идет. Поэтому увеличение числа участников может затронуть и те клубы, которые поймут, что не готовы выступать в КПЛ по ходу сезона.
Во-вторых, пандемия коронавируса по-прежнему продолжается. В сезоне-2020 она внесла существенную сумятицу во всем мировом футболе, в том числе и казахстанском. Чемпионат 2020 года дважды прерывался, в первом случае пауза длилась с середины марта по июль, а затем остановка КПЛ продолжалась полтора месяца - до середины августа. Перенос матчей в одну локацию Алматы-Талгар и уплотнение календаря с отменой третьего круга и розыгрыша Кубка страны позволили провести турнир до конца ноября.
Пока непонятно, какая ситуация будет с пандемией в следующем году. От этого зависит и казахстанский футбол. Если случится расширение, то предстоит провести 26 туров по семь матчей в каждом. Если вновь придется играть в одной локации, наберется ли столько полей? В противном случае возникнет необходимость разбивать туры по дням. Плюс ко всему второй год подряд федерация футбола не станет отменять Кубок Казахстана. А это значит, речь вновь идет об увеличении количества матчей, на фоне того, что в марте, сентябре, октябре и ноябре в КПЛ будут запланированы окна на игры сборных.
Напомним, чемпионом Казахстана спустя 16 лет стал "Кайрат". "Тобол" занял второе место, а "Астана" третье. Четвертым представителем страны в еврокубках стал карагандинский "Шахтер". С турнирной таблицей можно ознакомится по этой ссылке.
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