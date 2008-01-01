Неплохие трансферы, тренерская чехарда, ужасные результаты. "Астана" - итоги сезона КПЛ-2020

Вылет из Лиги чемпионов, вылет из Лиги Европы, третье место в чемпионате Казахстана - это результаты одного из худших периодов в истории "Астаны". Корреспондент Vesti.kz вспоминает хронику падения столичного клуба и пытается найти хоть какие-то позитивные детали.



Лучший игрок







К сожалению, многие лидеры "Астаны" растворились в этом сезоне на фоне постоянной смены тренеров, отсутствия внятной игры и стресса из-за плохих результатов. Считаные игроки смогли сыграть на стабильно качественном уровне, и среди них стоит выделить молодого полузащитника Макса Эбонга. В средней линии белорус с камерунскими корнями особенно выделялся, выдавая большой объем работы, а также умело продвигая мяч вперед и связывая все линии. Эбонг - это действительно качественное усиление, игрок, который будет расти и в дальнейшем его могут продать за хорошие деньги, поскольку на Макса уже есть спрос в РПЛ.



Лучший матч



Малое количество по-настоящему содержательных и хороших игр в исполнении "Астаны" лишь подчеркивает, насколько серым вышел сезон для клуба. Крупная победа над достаточно сильным соперником и при этом качественная игра - все эти пункты соответствуют лишь одному матчу "Астаны". Он был против "Жетысу", и что самое интересное, по факту столичный клуб взял три очка с помощью решения КФФ, где признали, что талдыкорганцы нарушили регламент и получили техническое поражение. Но в действительности именно в той встрече мы увидели, как может играть "Астана" и насколько силен ее состав. Да, это матч-призрак, но, увы, примерно таким же получился весь сезон шестикратного чемпиона страны.







Оценка по селекции







На зарубежном рынке "Астана" работала точечно, и, глядя на профайлы в начале сезона, мы могли даже поаплодировать клубной селекции. Сотириу, Эбонг, Барсегян - все игроки своих сборных, в отличном возрасте, с возможностью для роста. Эбонг и Барсегян уже показали свой потенциал, Сотириу, опять же, хоть и сыграл по дистанции неудачно, но игрок продолжает оставаться ликвидным и при отлаженной командной игре может принести пользу клубу. После возвращения из аренд снова остались противоречия по Непогодову и Щеткину, они не выиграли конкуренцию на своих позициях. В целом, казахстанская часть "Астаны" заметно осиротела, вероятно поэтому сейчас клуб активно наблюдает за целой группой местных футболистов.



Оценка по сезону







Если коротко - полномасштабный провал, который некоторые скептики предсказывали. Пандемия, безусловно, повлияла на многие процессы в Астане" и выявила ее слабые стороны (например, по части инфраструктуры). Промахи с главными тренерами, неудачные менеджерские решения по оперативным вопросам, потерянная мотивация со стороны футболистов - все это привело к столь серьезному падению Астаны".

В этой связи интересно - минувший сезон - лишь временная яма, которая заставит клуб переосмыслить многие процессы, или это только начало глобального кризиса. Так или иначе, плохой сезон Астаны" показал, что без этой сильной команды страдает весь чемпионат и весь казахстанский футбол, поскольку именно столичный клуб в одиночку достойно представлял страну в еврокубках на протяжении нескольких лет.



Фото: ПФЛК©