Неожиданным результатом закончился матч за лидерство в КПЛ-2022

Футболисты "Тараза" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 2:1. Первый тайм прошел без голов.

А вот после перерыва хозяева переломили ход игры. Сначала на 58-й минуте Абылайхан Жумабек открыл счет, а спустя 20 минут Адилет Кенесбек удвоил преимущество "Тараза".

Уже в компенсированное время "Шахтер" заработал право на пенальти. К точке подошел Айдос Таттыбаев, который своим шансом воспользовался и один мяч отыграл. Но на большее у "горняков" времени не хватило.

Вдобавок, "Шахтер" доигрывал в меньшинстве после удаления Михаила Габышева.

Для "Шахтера" это поражение стало первым в сезоне, карагандинцы с 10 очками остались на четвертом месте. "Тараз" (8) поднялся на седьмую строчку. Лидирует "Каспий", набравший 13 баллов.

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