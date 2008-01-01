Неизвестные взломали страницу "Астаны" в Facebook

Они проводили стримы.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:54

Официальная страница футбольного клуба "Астана" в Facebook была взломана неизвестными, сообщает KazFootball.kz.

"Овладевшие страницей запустили стримы, каждый из которых длится по несколько часов. В прямом эфире неизвестные (судя по языку, вьетнамцы) рекламировали косметические товары. В настоящее время страница заблокирована", - говорится в сообщении.

"Да, действительно неизвестными была взломана страница. Сейчас разбираемся, пытаемся восстановить контроль над страницей и уже обратились в службу поддержки социальной сети. Как только восстановится аккаунт, мы сообщим", - сказал медиа-офицер клуба Дмитрий Нестеренко.

Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Facebook
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 16:54
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