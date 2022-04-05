Автор: Димаш Тулегенов

Одним из героев четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу стал португальский легионер "Астаны" Педро Эуженио, оформивший дубль и заработавший пенальти в гостевой встрече с "Махтааралом" (3:0). Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как эффективно вингер заиграл на старте нового сезона, и это при том, что с ним в столице уже пытались распрощаться.

31-летнего атакующего полузащитника в прошлом сезоне знатно критиковали за нерезультативную и безликую игру после перехода в "Астану". Первую половину сезона в "Таразе" Эуженио провел отменно, забив семь мячей и набрав четыре ассиста в 18 матчах. Но вот в столице у Педро не задалось.

До конца кампании-2021 он отыграл 13 матчей за шестикратных чемпионов страны во всех соревнованиях. Но статистика даже близко не походила на ту, что была в "Таразе" - ни одного гола и единственная голевая передача.

Зимой многие ожидали, что Педро покинет клуб, и относительно этого даже были слухи. Вот только если насчет других игроков эта информация подтвердилась, то португальский легионер остался в "Астане".

На учебно-тренировочных сборах в Турции казалось, что Эуженио играет через "не хочу". Также было ощущение, что Педро находится в не самых лучших физических кондициях, а именно - с наличием лишнего веса.

И даже несмотря на все это, и то, что "Астана" за последние несколько недель подписала таких футболистов, как Мохаммед Камара и Раи Влут, на настроение Педро это особо не повлияло. В матче третьего тура против "Актобе" (1:0) именно голевая передача Эуженио повлияла на итоговый результат.

В четвертом туре на выезде с "Махтааралом" португалец сначала забил красивейший мяч в девятку из-за пределов штрафной площадки, а затем оформил дубль с передачи Марина Томасова. Во втором тайме усилиями Эуженио был заработан пенальти, который был уверенно реализован все тем же Томасовым.

Теперь у Эуженио два гола и одна голевая передача в четырех матчах начавшегося сезона. Он является лидером "Астаны" по системе "гол+пас". И есть все предпосылки к тому, что такие индивидуальные успехи лишь замотивируют португальца и подтолкнут на новые. Тем более, что конкуренция в атаке усиливается.

Отметим, что для Эуженио это уже третий сезон в Казахстане. До перехода в "Тараз" он также выступал в составе "Жетысу". Всего за местные клубы он провел 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и раздал восемь ассистов.

По итогам четырех туров "Астана" занимает шестое место в таблице с шестью набранными очками в активе.

Фото: ФК "Астана"©️

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