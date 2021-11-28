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"Не стоит ждать качественного футбола". Экс-тренер сборной Казахстана - о финале Кубка между "Кайратом" и "Шахтером"

"Не стоит ждать качественного футбола". Экс-тренер сборной Казахстана - о финале Кубка между "Кайратом" и "Шахтером"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Сегодня, 28 ноября, на "Астана Арене" пройдет финал Кубка Казахстана с участием "Кайрата" и "Шахтера". Корреспондент Vesti.kz поговорил с бывшим тренером национальной сборной Павлом Черепановым о противостоянии карагандинцев и алматинцев, попутно затронув тему квалификации игроков на фоне европейских команд. 

- Павел Петрович, сегодня в Нур-Султане состоится финал Кубка между "Кайратом" и "Шахтером". Какой ваш прогноз?

- Правду говорят, что прогноз в футболе дело неблагодарное. Неоднократно в этом убеждался. Воздержусь от конкретики.

- Какие у вас ожидания от матча в игровом плане?

- Думаю, увидим отчаянную борьбу, будет чисто кубковый поединок. Об этом говорили и главные тренеры. Судя по их словам, команды готовы побороться с полной выкладкой. Соперники по-разному подошли к финалу. "Шахтер" без игровой практики, у "Кайрата" ее в избытке. По этой причине Курбан Бердыев, держа в уме сегодняшний матч, в игре с "Базелем" сделал ранние замены ведущих игроков.

- Что скажете о качестве футбола в предстоящем матче?

- Обычно кубковые финалы не отличаются зрелищностью и большим количеством забитых мячей. Качественного футбола не стоит ждать вдруг и сразу. В большинстве игр как чемпионата, так и в европейских турнирах, казахстанские клубы не отличаются даже средним качеством игры. Оно низкое.

Причина в невысоком уровне мастерства футболистов как казахстанских, так и легионеров. Это и подтвердил Курбан Бердыев после игры с "Базелем", сказав, что исполнительское мастерство швейцарцем было выше.

Справедливость этих слов подтверждает аналитический анализ эффективности индивидуальных действий опорных полузащитников обоих команд.

Что значит эффективность и как она определяется?

Эффективность или успешность действий - это оценка:

1. Успешно ли игроки продвигают мяч в атаку.

 2. Мало или много его теряют.

 3. Выигрывают или нет единоборства.

 4. Точны ли в перехватах и отборе мяча.

 5. Делают ли голевые передачи.

6. Забивают или нет голы.

Методика оценки эффективности заключается в следующем:

1. Берем валовые показатели перечисленных действий в InStat.

2. "Привязываем" полученные данные к игровой позиции футболиста по той схеме, по которой играет команда.

 3. Проводим анализ и оценку действий по количеству и точности в 10-балльной системе.

4. Вычисляем среднюю сумму.

5. К ней прибавляем дополнительные баллы: - за голевой пас +1 балл, - за гол +2 балла.

6. Получаем итоговую сумму.

Эффективность определяется по следующей шкале:

8.50 баллов и выше – безупречная, 8.4-7.5 – высокая, 7.4-6.5 – выше средней, 6.4-5.5 – средняя, 5.4-4.5 – ниже средней, 4.4 и <- низкая.

В таблицах средняя эффективность опорников "Кайрата" - 5.90, средняя, у "Базеля" – 7.90, высокая.

Вывод: опорники "Кайрата" не смогли переиграть соперников. Не хватило мастерства.

Обязательно сделаю такой же анализ после финала.

Матч "Кайрат" - "Шахтер" стартует в 20:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке

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Метки:
Кайрат ФК Шахтер ФК КПЛ-2021 Лига конференций Кубок РК по футболу

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