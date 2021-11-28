Прямая трансляция финала Кубка Казахстана по футболу "Кайрат" - "Шахтер"

Сегодня, 28 ноября, состоится финальный матч за Кубок Казахстана по футболу, в котором встретятся алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan. Трансляция доступна по этой ссылке.

"Для всех желающих посетить финальный матч Кубка вход будет свободным. Важно, что допуск на стадион зрителей решением главного санитарного врача города Нур-Султана разрешен лишь при наличии "зеленого" статуса через приложение ASHYQ. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок", - говорится в сообщении ПФЛК.