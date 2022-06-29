"Не согласился на понижение зарплаты". Бекбаев - о "Махтаарале", Байсуфинове и гонке за титул КПЛ

Экс-вратарь сборной Казахстана Алмат Бекбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему ушел из "Махтаарала", кого он выделяет из молодых казахстанских голкиперов и кому симпатизирует в битве за чемпионство. Кроме того, опытный футболист раскрыл, с какой командой тренируется на данный момент и может ли он завершить карьеру в ближайшее время.

- Алмат, недавно вы покинули "Махтаарал", с чем связано это решение?

- Изначально я перешел в "Махтаарал" в связи с тем, что они базировались в Шымкенте, я пять сезонов не играл дома, хотелось побыть в своем городе и помочь клубу.

Вы знаете, что у "Махтаарала" самый маленький бюджет в лиге. Они живут по средствам. Сейчас началась оптимизация, некоторым игрокам предложили пойти на понижение зарплаты. Я с этим не согласился, поэтому мы расторгли соглашение по обоюдному решению сторон. Там и без того зарплаты небольшие. Но у меня нет никаких претензий к клубу, никого не виню.

- В клуб пришел Талгат Байсуфинов, что при нем изменилось и влиял ли он на оптимизацию бюджета?

- От Талгата Маруановича это не зависело. Разговоры про оптимизацию начались еще два-три месяца назад. Он пришел спасти команду, вытащить ее из зоны вылета, помочь, может, усилить состав, хотя с таким бюджетом это тяжело будет сделать.

- Байсуфинов действительно никак не влияет на тренировочный процесс, на кадровые решения Феропонтова по составу?

- Нет, он сразу обозначил команде, что он не будет вмешиваться и пришел как спортивный директор. Но, может, он контактирует с Феропонтовым, подсказывает, все-таки у Байсуфинова большой тренерский опыт.

- "Махтаарал" на последнем месте. Команде элементарно не хватает ресурсов, класса игроков или есть другие причины?

- Всего в совокупности не хватает. Удача, уровень игроков, тот же тренерский штаб - для них это первый самостоятельный опыт в КПЛ.

- Перейдем к теме ваших коллег - вратарей. Вы знаете, кто сейчас лидер по сухим матчам в КПЛ?

- Честно говоря, нет. Может, кто-то из лидеров? Покатилов или Милошевич.

- Нет, это Ержан Токотаев из "Турана". Насколько вас это удивляет и можете ли дать характеристику этому вратарю, в чем его особенности?

- Я приятно удивлен. Он, кстати, был на просмотре в "Махтаарале". Но ему повезло, что он оказался именно в "Туране", поскольку там работает Олег Воскобойников. Это лучший тренер для него, при Воскобойникове молодые вратари прогрессируют. Он многое ему дал, и вот, результат налицо.

- Кого из молодой плеяды казахстанских вратарей вы бы отметили?

- Наверное, молодыми их уже тяжело назвать. Но тут знакомые фамилии - Шайзада из "Ордабасы", Сейсен из "Тараза" и Устименко из "Кайрата".

- Из этой тройки кто потенциально может стать первым номером в сборной?

- Сложный вопрос. Зависит от того, какой футбол предпочтет тренер сборной. Если будет игра через короткий-средний пас, то, я думаю, тут преимущество у Шайзады и Устименко. Если простой футбол, где длинные передачи, игра на линии, выносы, то здесь, возможно, предпочтительнее Сейсен.

Лично мне больше нравится, когда вратарь хорошо играет ногами, помогает защитникам, страхует их. Поэтому я отдаю голос Устименко и Шайзаде.

- Кто для вас фаворит в чемпионской гонке КПЛ?

- "Актобе" для меня не чужая команда, поэтому я хотел бы, чтобы они стали чемпионами. Тем более они поймали свою волну, очень уверенно играют в последних матчах. Хотя и "Астана" очень хороша, они здорово играют. Нельзя сбрасывать и "Тобол", они, вероятно, усилят состав перед еврокубками.

- Какие у вас дальнейшие планы? Вы в поиске команды?

- Да, сейчас в поиске клуба. На данный момент тренируюсь с "Ордабасы", поддерживаю форму, благодарен им за эту возможность. Но, думаю, скоро определюсь с будущим, я не собираюсь завершать с футболом.

- Есть ли какая-то вероятность, что останетесь в том же "Ордабасы"?

- "Ордабасы" сейчас нет необходимости усиливать эту линию, там Шайзада хорошо играет, плюс есть Тимур Закиров и молодой Кажымукан Толепберген.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →